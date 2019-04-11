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Злата Огневич наконец-то призналась, за кем она замужем

Злата Огневич наконец-то призналась, за кем она замужем
10:36 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица рассказала, за кем замужем на самом деле.

В среду, 9 апреля, состоялся Вечер премьер с Катериной Осадчей в столичном дворце Украина. На мероприятии присутствовало немало звезд, среди которых Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Юрий Горбунов, Александр Педан и другие самые яркие знаменитости украинского шоу-бизнеса.

Удалось пообщаться со Златой Огневич и расспросить про свадьбу, о которой говорили в СМИ после свежего фото артистки в свадебном платье.

Злата Огневич сделала громкое заявление

"Знаете, сколько у меня фотосессий было в подвенечном платье? Говорят, это плохая примета. Так что я замужем за сценой. У меня вот даже в гостях подруга находится, а у меня даже нет времени сходить с ней в ресторан и погулять где-то, потому что я очень занята на съемках, проектах. Я приготовила новый трек Солодка кара, клип. Это будет манифест, обращение ко всем людям, женщинам в частности. Поэтому ждите, в мае будет много красивых премьер", – рассказала Злата Огневич.

Как сообщалось ранее, В эксклюзивном интервью программе "Утро с Интером" артистка рассказала, о какой свадьбе мечтает, где и как провела отпуск, а также поделилась грандиозными творческими планами.

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Свадьба, Замужество, Знаменитости, Злата Огневич.
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