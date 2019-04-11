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Элтон Джон огорчил своих поклонников печальными новостями

Элтон Джон огорчил своих поклонников печальными новостями
16:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Элтон Джон опубликовал снимок на своей странице в Instagram.

На днях Элтон Джон сообщил фанатам о проблемах со здоровьем, в результате чего оказался в инвалидной коляске.

В конце ноября 2018 года Элтон Джон отменил масштабный концерт во Флориде из-за инфекционного заболевания ушей. Однако пообещал вернуться и спеть для поклонников так, будто ничего не было. Однако через четыре месяца после печального известия 72-летний певец снова сообщил о проблемах со здоровьем. 

 
 
 
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Not even a sprained ankle could keep me away from seeing one of the most beautiful museums in the world.

Публикация от Elton John (@eltonjohn)

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На фото рок-музыкант сидит в инвалидной коляске в спортивном костюме и белых кроссовках. Поклонники изрядно расстроились и засыпали певца вопросами, на что он шутливо ответил в комментарии к фото.

Даже вывихнутая лодыжка не может удержать меня от посещения одного из лучших музеев мира, – написал Элтон Джон.

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Элтон Джон, Здоровье, Знаменитости, Певец.
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