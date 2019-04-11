"Сойти с ума": Тина Кароль покорила поклонников откровенным нарядом

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль очаровала фанатов новым стильным и очень откровенным образом.

Кароль появилась на мероприятии в белом полупрозрачном платье с рюшами и огромным вырезом, оголяющим бедра певицы.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото с "Вечера премьер с Катериной Осадчей", на котором Кароль вместе с фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком представили их дуэтную песню. Тина Кароль появилась на мероприятии в белом полупрозрачном платье с рюшами и огромным вырезом, оголяющим бедра певицы.

"Невероятная", "Очень жарко", "Какое красивое и откровенное платье", "Шикарная женщина-кошка", "Женщина, что вы творите? Доводите людей до сердечного приступа своей красотой", "Роскошная", - пишут в комментариях под фото.