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"Сойти с ума": Тина Кароль покорила поклонников откровенным нарядом
"Сойти с ума": Тина Кароль покорила поклонников откровенным нарядом

"Сойти с ума": Тина Кароль покорила поклонников откровенным нарядом

"Сойти с ума": Тина Кароль покорила поклонников откровенным нарядом
18:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль очаровала фанатов новым стильным и очень откровенным образом.

Кароль появилась на мероприятии в белом полупрозрачном платье с рюшами и огромным вырезом, оголяющим бедра певицы.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото с "Вечера премьер с Катериной Осадчей", на котором Кароль вместе с фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком представили их дуэтную песню. Тина Кароль появилась на мероприятии в белом полупрозрачном платье с рюшами и огромным вырезом, оголяющим бедра певицы.

Тина Кароль очаровала Олега Винника на "Вечере премьер"

"Невероятная", "Очень жарко", "Какое красивое и откровенное платье", "Шикарная женщина-кошка", "Женщина, что вы творите? Доводите людей до сердечного приступа своей красотой", "Роскошная", - пишут в комментариях под фото.

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Тина Кароль, Образ, Кароль, Наряд, Безодня, Вечер премьер, Вечер премьер с Катериной Осадчей.
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