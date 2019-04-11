Юмористическое радио: Netflix запускает радиошоу

Новости шоу бизнеса: Стриминговый видеосервис Netflix объявил о запуске своего первого радиоканала.

Он будет называться Netflix is a Joke Radio ("Netflix - юмористическое радио") и работать на частоте спутникового радио SiriusXM, вещающего исключительно в США.

Канал будет круглосуточным, а в качестве контента слушателям будут предложены стэндап-шоу и юмористические передачи, которые сейчас выходят в видеоформате на самом Netflix.

В эфире радио будут транслироваться выступления таких комиков, как Адам Сэндлер, Азиз Ансари и Крис Рок. Вещание стартует 15 апреля, в котором знаменитости будут обсуждать актуальныетемы дня и популярную культуру.