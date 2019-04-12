Тина Кароль раскрыла свой секрет похудения

Новости шоу бизнеса: По признанию самой Тины, она придерживалась кето-диеты, о которой специалисты отзываются довольно неоднозначно.

Миниатюрную фигуру, как у Тины Кароль, желают заполучить многие девушки: как признавалась певица в интервью не так давно, она постоянно следит за своим весом, и сейчас он составляет около 56 килограммов.

Однако, идеальные формы дались звезде нелегко: она активно занималась спортом, сжигала лишние килограммы во время многочасовых репетиций своих концертных постановок, а также придерживалась особой диеты, популярной среди западных звезд. Рассказываем подробнее, какой.

"Клин клином – необходимо кушать жиры. Как бы это сейчас сложно и странно ни звучало. Когда вы кушаете жиры, вы убиваете свои жиры этим. Я кушаю масло, сыр, сосиски, сало, но я не ем углеводов. Овощей я употребляю очень мало. Почитайте о таком термине как "кетоз". Необходимо вогнать в него свой организм. Это новая технология, которую от нас почему-то скрывают", – рассказала она.

Кето-диета, которая подразумевает под собой ограничение употребления углеводов и увеличение количества потребляемых жиров – популярный метод похудения среди звезд, однако, по мнению специалистов, не совсем безопасный для здоровья. Так, не получая достаточное количество энергии из-за отсутствия углеводов, организму приходится добывать ее из жира, расщепляя его – состояние, при котором начинается этот процесс, называется "кетоз".

Если оно будет продолжаться достаточно долго, высок риск резкого снижения мышечной массы или трансформации в опасное для диабетиков состояние – кетоацидоз. Кето-диета имеет ряд ограничений: в частности, она категорически не рекомендуется людям с хроническими болезнями печени, почек, сердца и сосудов, беременным и кормящим и людям, страдающим заболеваниями нервной системы.

Впрочем, даже такие серьезные минусы не мешают многим голливудским и нашим звездам пользоваться этой диетой, и, судя по фигуре Тины Кароль, добиваться с ее помощью прекрасных результатов. Тебе же советуем сначала взвесить все "за" и "против", посоветоваться с врачом, и только тогда следовать каким бы то ни было диетам, рекомендованным селебрити.