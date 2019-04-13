Кокетка и очаровашка: экс-участница "Танцев со звездами" покорила сеть горячими фото

Знаменитость на своей странице в Instagram выложила снимок, на котором она запечатлена в полупрозрачном кружевном нижнем белье, сером тренче и бордовых кроссовках.
"Ну и погодка. Все взяла, а зонтик забыла", - шутливо подписала фото Кумейко.
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Ну и погодка. Все взяла, а зонтик забыла #djNana #anastasiadomination @marinka_xxl
Поклонники признались, что на фото артистка выглядит очень красивой, и оставили ей десятки комплиментов. "Такая худышка", "Ох и красотка вы тут", "Горячая девушка", "Самая горячая и сексуальная девушка в Украине", - писали юзеры.