Популярный турецкий актер, секс-символ Турции Бурак Озчивит стал отцом

Его жена, актриса Фахрие Эвджен 13 апреля родила мальчика, которого супруги назвали Каран. Об этом сообщает турецкое издание Sabah.
Первенец одной из самых популярных семей в Турции родился с весом 3,67 кг и ростом 52 см. Как известно, Озчивит присутствовал на родах и поддерживал жену. В одном из интервью Бурак сообщил, что роды прошли без осложнений.
Кто такой Бурак Озчивит?
Это турецкий актер, известный благодаря роли османского воина Малкочоглу Бали бея в популярном историческом сериале "Величественный век. Роксолана".
На съемках сериала "Королек – птичка певчая" он познакомился с актрисой Эвджен. Через три года романа с ней, в декабре 2016 года актер сделал предложение, а свадьбу влюбленные сыграли 29 июня 2017 года.