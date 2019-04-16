Привет из 90-х: Хейли Бибер на Coachella 2019

Новости шоу бизнеса: Неделю назад Хейли Бибер стала "лицом и телом" культовой линейки джинс — Levi’s 501.

В рамках музыкального фестиваля Coachella американский бренд устроил вечеринку для друзей, куда заглянула супруга Джастина Бибера.

В компанию к знаковой модели из голубого денима эффектная посланница марки выбрала сексуальный кружевной топ на тонких бретельках с шелковый вставкой. А чтобы немного "сбавить" слишком откровенный чувственный градус своего наряда — дополнила его объемной джинсовкой.

Особые приметы 1990-х — массивная золотая цепь на шее, серьги-кольца, розовый маникюр и красные кеды. Не только вам, но и вашей маме этот образ точно понравится.

Став лицом марки Levi’s Хейли пошутила — это сотрудничество было предначертано ей судьбой. Свою первую пару Levi’s она стащила у отца, Стивена Болдуина, и до сих пор ее носит.