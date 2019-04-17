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Мелания Трамп посетила военный гарнизон в блестящем наряде

Мелания Трамп посетила военный гарнизон в блестящем наряде
22:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Пока Иванка Трамп реализует социальную программу президента США в Африке, первая леди не сидит сложа руки.

Представительница Белого дома тоже приняла участие в официальной поездке: в Северной Каролине Мелания Трамп посетила один из военных гарнизонов, где выступила перед американскими офицерами. Кроме этого, первая леди пообщалась и со школьниками во время визита в среднюю школу в Форт-Брэггу.

Поездка Мелании Трамп была достаточно насыщенной, однако она всего за день смогла выполнить все пункты в своем плотном графике. В то же время первая леди США сумела удивить общественность: вместо привычного casual-стиля, который она предпочитает для подобных поездок, Мелания выбрала более изысканный.

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Перед американцами она появилась в светлом жакете от бренда Alexa Chung и укороченных брюках. Стройную талию Мелания Трамп традиционно подчеркнула поясом. А вот насчет обуви, то на этот раз первая леди отложила свои стильные кроссовки на полку и выбрала любимые питоновые туфли-лодочки от Manolo Blahnik. Именно такая изысканная обувь добавила элегантности довольно обыденному образу.

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Первая леди США, Мелания Трамп, На официальном мероприятии, Военный гарнизон.
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