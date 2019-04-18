Ольга Сумская показала, как выглядела в 20 лет

Новости шоу бизнеса: Народная артистка активно ведет свою страничку в Instagram и не устает радовать поклонников своим цветущим внешним видом.

52-летняя украинская актриса Ольга Сумская опубликовала в своем Instagram архивные фото.

Украинская актриса Ольга Сумская — настоящая любимица публики. Несмотря на весьма зрелый возраст, а Ольге в этом году исполнится уже 53 года, выглядит актриса просто волшебно, о чем ей не устают регулярно напоминать поклонники. Для многих фанов Сумская — воплощение настоящей украинской хозяюшки и пример того, к чему стоит стремиться зрелой и уважаемой женщине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Трохи спогадів.. Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 15 Апр 2019 в 8:28 PDT

На днях Ольга опубликовала в своем Instagram архивные фотографии. На них Народная артистка Украины запечатлена примерно 20 лет назад. Отметим, что за это время стиль актрисы сильно изменился — так, в молодости она предпочитала наряды с ярким декольте, а сейчас скорее выбирает более закрытые сдержанные платья, которые больше подходят под ее нынешний возраст.

Тем не менее, отметим, что по сравнению с архивными фото Сумская мало изменилась.

"Трохи спогадів…", — подписала снимки Ольга.

Поклонники принялись хвалить Сумскую за то, что с годами она практически не изменилась: "Красивая ты , Олечка… хорошая у тебя Карма", "Самая красивая актриса украинского кино и театра!", "Вы совсем не изменились", "Оля от Вас невозможно отвести взгляд. Вы необыкновенная красотка. Голивуд отдыхает", "Ольга, вы и сейчас эталон женской красоты. И не только красоты но и прощения. Вы через многое в жизни прошли и не утратили женский стержень. Вы реальная украинка".