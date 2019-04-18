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Ольга Сумская показала, как выглядела в 20 лет

Ольга Сумская показала, как выглядела в 20 лет
11:07 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Народная артистка активно ведет свою страничку в Instagram и не устает радовать поклонников своим цветущим внешним видом.

52-летняя украинская актриса Ольга Сумская опубликовала в своем Instagram архивные фото.

Украинская актриса Ольга Сумская — настоящая любимица публики. Несмотря на весьма зрелый возраст, а Ольге в этом году исполнится уже 53 года, выглядит актриса просто волшебно, о чем ей не устают регулярно напоминать поклонники. Для многих фанов Сумская — воплощение настоящей украинской хозяюшки и пример того, к чему стоит стремиться зрелой и уважаемой женщине. 

 
 
 
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Трохи спогадів..

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

На днях Ольга опубликовала в своем Instagram архивные фотографии. На них Народная артистка Украины запечатлена примерно 20 лет назад. Отметим, что за это время стиль актрисы сильно изменился — так, в молодости она предпочитала наряды с ярким декольте, а сейчас скорее выбирает более закрытые сдержанные платья, которые больше подходят под ее нынешний возраст.

Тем не менее, отметим, что по сравнению с архивными фото Сумская мало изменилась. 

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"Трохи спогадів…", — подписала снимки Ольга.

Поклонники принялись хвалить Сумскую за то, что с годами она практически не изменилась: "Красивая ты , Олечка… хорошая у тебя Карма", "Самая красивая актриса украинского кино и театра!", "Вы совсем не изменились", "Оля от Вас невозможно отвести взгляд. Вы необыкновенная красотка. Голивуд отдыхает", "Ольга, вы и сейчас эталон женской красоты. И не только красоты но и прощения. Вы через многое в жизни прошли и не утратили женский стержень. Вы реальная украинка".

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Знаменитости, Воспоминания, Народная артистка Украины, Ольга Сумская.
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