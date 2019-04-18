Деми Мур откровенно расскажет о неудачных браках с Эштоном Катчером и Брюсом Уиллисом

Новости шоу бизнеса: В скором времени актриса собирается выпустить свои мемуары, в которых она откровенно расскажет о непростых отношениях с Брюсом Уиллисом и скандальном романе с Эштоном Катчером.

К счастью, черная полоса в жизни Деми Мур закончилась. Она поборола алкогольную зависимость, представила новый фильм на "Санденс" и даже получила звание "Женщины года".

24 сентября на книжных полках появится автобиография 56-летней Деми Мур под названием Inside Out. Легендарная актриса расскажет о своей битве с зависимостями, о проблемах с принятием своего тела и детских травмах. Читатели также узнают гораздо больше о ее карьере, воспитании трех дочерей и о трех браках Деми, каждый из которых принес свои плоды. От одного мужа Мур получила фамилию, от другого — детей, а от третьего — нервный срыв.

"Inside Out — это прежде всего история женщины. И тот факт, что эта женщина — одна из самых известных актрис мира, вызовет в читателях еще больший отклик. Я думаю, они будут искренне удивлены и тронуты этой книгой", — заявила Дженнифер Барт, исполнительный редактор издания Harper.

В прошлом году Мур стала "Женщиной года" и в благодарственной речи сказала: "В начале своей карьеры я двигалась по пути тотального самоуничтожения, и независимо от того, каких успехов я достигала, мне никогда не удавалось почувствовать себя хорошо". Мемуары звезды уже обещают стать бестселлером. Примечательно, что книга должна была увидеть свет еще несколько лет назад, но после тяжелого развода с Эштоном Катчером актрисе потребовалось время, чтобы вновь вернуться к работе и закончить ее.