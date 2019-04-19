Украинские звезды на музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2019" (Фото) Грандиозная музыкальная премия "Золотая Жар-птица" состоялась 18 апреля в Национальном дворце искусств "Украина". На торжество приехали сотни звезд, которые не только получили желаемые статуэтки, но и похвастались своими платьями и смокингами. Музыкальная премия "Золотая Жар-птица" назвала номинантовв одиннадцати категориях еще 11 марта, однако лишь 18 апреля путем предварительного голосования было определено, кто из украинских звезд удостоился ежегодной премии.