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Пятница, 19.04.2019
Украинские звезды на музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2019" (Фото)
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Украинские звезды на музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2019" (Фото)

Грандиозная музыкальная премия "Золотая Жар-птица" состоялась 18 апреля в Национальном дворце искусств "Украина". На торжество приехали сотни звезд, которые не только получили желаемые статуэтки, но и похвастались своими платьями и смокингами. Музыкальная премия "Золотая Жар-птица" назвала номинантовв одиннадцати категориях еще 11 марта, однако лишь 18 апреля путем предварительного голосования было определено, кто из украинских звезд удостоился ежегодной премии.
24tv.ua
Фото: 24tv.ua
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