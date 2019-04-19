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"Такая нежная": Наталья Могилевская поделилась снимком без макияжа

"Такая нежная": Наталья Могилевская поделилась снимком без макияжа
22:23 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная певица поделилась снимками с отдыха.

Недавно популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская заинтриговала поклонником новостью о предстоящем отдыхе и даже предложила угадать, в какую страну она направится. Сегодня интрига раскрылась, выяснялось, что Наталья находится в Индии, о чем сама же и сообщила в соцсетях.

А сегодня на личной страничке Instagram Наталья опубликовала новые фото с отдыха. Так, на одном из снимков Могилевская позирует в одежде в индийском стиле без макияжа. Певица выглядит умиротворенной и отдохнувшей, о чем и сообщает поклонникам.

"Отдых… Я родилась нагом. Мне комфортна жизнь Натуральная, природная, свободная. Ветер в волосах – вот мой стиль", – подписала снимок Наталья.

Как только фото появилось в Сети, поклонники начали писать комментарии. Некоторые писали, что приятно удивлены, что певица выглядит намного моложе, что без косметики ей лучше, что она невероятно женственна и годы ей на пользу.

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"Наташа, вы прекрасны.Вы одна из немногих на эстраде кем хочется восхищаться, на кого приятно смотреть во все времена.Оставайтесь такой же естественной и по-настоящему красивой", "Наталья, Вы совсем какая-то другая… пусть и мир, окружающий вас будет с вами на одной волне)))", "Вы такая хорошенькая без макияжа! Такая нежная, милая красоточка! Желаю вам волшебного и незабываемого отдыха!", "Годы вам на пользу, естественность и красота, преяснейшего вам отдыха!", "Без макияжа намного лучше", "Без грима, без макияжа, вы очень красивы, женственная".

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Instagram, Знаменитости, Звезды, Наталья Могилевская, Певица, Украинская певица.
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