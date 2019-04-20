Холостяк 9 сезон 7 выпуск: преступление и обвинение Никиты Добрынина

Новости шоу бизнеса: 19 апреля состоялся шестой выпуск шоу "Холостяк 9" на телеканале СТБ.

9 сезон самого романтического шоу страны "Холостяк" не перестает удивлять. Как только участницы шоу прилетели во Францию, Холостяк забрал одну из девушек в Париж. все остальные отправились в Бордо.

Лилю ожидало очень романтическое свидание. Пара прогулялась по Парижу и пообедала на Марсовом поле возле Эйфелевой башни.

Далее Холостяк вернулся к девушкам в Бордо и устроил интересное соревнование. Участницам нужно было бегая на скорость пить вино.

Победила в этом конкурсе Наташа. Приз был весьма неожиданным. Девушка получила 61 бутылку вина, ведь именно столько она весит.

После индивидуальной беседы с Натальей Холостяк пригласил пообщаться тет-а-тет Дашу. Девушка решила проявить инициативу и сама поцеловала Никиту. Все это увидели остальные участницы и очень сильно разозлились и на Холостяка, и на Дарью.

Холостяк не знал, что сказать девушкам, поэтому просто завершил их встречу.

На следующий день жар поутих и Никита пригласил на свидание Софию. Он признался, что среди всех девушек для него она наиболее выделяется на фоне других. За все это время он так и не разгадал ее. Во время свидания девушка не дала себя поцеловать.

Церемонию роз Холостяк решил начать из разговора с Элизабет. Он получился очень сложным. У участницы никак не получалось открыть Никите свои чувства.

Первой розу получила Даша, против которой ополчились все девушки.

Далее Никита позвал к себе Олю. Холостяк заявил, что ему не нравятся ее постоянные претензии. Не смотря на это розу девушка получила с приглашением на свидание на следующей неделе.

Заветную розу получили также Марина, София, Лиля и Наталья, хотя с последней все тоже сложно. Никита признался, что не понимает, какая Наташа на самом деле. Но он решил дать ей еще один шанс.

Розы не досталось Элизабет. Никита посчитал, что девушка абсолютно не имеет симпатии к нему. Именно поэтому Холостяк решил попрощаться с ней.