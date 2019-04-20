Кайли Дженнер показала лицо без мейкапа и с натуральными бровями

Новости шоу бизнеса: Звезда реалити поделилась редким фото.

Кайли Дженнер, как и ее знаменитых сестер, сложно представить без яркого мейкапа и тяжелого контуринга.

Но недавно в ее Instagram неожиданно появилось фото, на котором у Кайли максимально чистое лицо без макияжа. На кадре можно рассмотреть даже небольшие несовершенства лица младшей из сестер Дженнер-Кардашьян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram happy hump day

В комментариях фолловеры Кайли отмечают, что она прекрасна с натуральной красотой и выглядит очень милой. К слову, не так давно Дженнер попрощалась со своими накачанными губами и взяла курс на натуральность. Как думаешь, это надолго?