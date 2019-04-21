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Певица Рианна стала главной героиней нового выпуска известного глянца

Певица Рианна стала главной героиней нового выпуска известного глянца
22:41 Вс, 21 Апрель 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Барбадосская певица стала главной звездой нового номера австралийского Vogue.

В глянце появились несколько горячих снимков, на которых артистка засветила результаты своего похудения.

Хоть поклонники Рианны уже в ожидании нового студийного альбома, однако, вероятно, он появится не скоро. Артистка не спешит вернуться к музыкальной карьере, зато она активно развивает свой дизайнерский бренд одежды и линию косметики.

В то же время звезда находит время для стильных съемок. Так, Рианна в очередной раз приняла предложение от журнала Vogue и стала главной героиней нового выпуска австралийского журнала. Глянец выйдет в продажу до конца апреля, а любопытство читателей авторы решили подогреть несколькими пикантными кадрами с участием певицы.

 
 
 
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May issue of @vogueaustralia on sale April 29th Photography: @josholins Styling: @christinecentenera Hair: @yusefhairnyc and @naphiisbeautifulhair Make-up: @priscillaono Manicure: @jennynails

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

 
 
 
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@vogueaustralia

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

 
 
 
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@vogueaustralia x @savagexfenty

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

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Автором фотосессии стала Кристин Кентенера. На игривых фото Рианна предстала в белье собственного бренда и соблазнительных нарядах. Звезда обнажила свои ноги и подчеркнула стройную фигуру.

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Рианна, Vogue, Обложка, Певица, Глянец, Барбадосская певица, Австралийский Vogue.
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