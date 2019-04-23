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Джиджи Хадид - 24: Интересные факты об успешной модели

Джиджи Хадид - 24: Интересные факты об успешной модели
12:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 24-летняя американская модель и "ангел" Victoria's Secret за несколько лет карьеры успела влюбить в себя миллионы поклонников и стать одной из самых известных моделей мира.

Сегодня, 23 апреля, невероятно харизматичной модели Джиджи Хадид, которая покорила не только все подиумы мира, но и сердца миллионов мужчин и женщин, исполняется 24 года. Мы расскажем вам, каких успехов достигла модель в фешн-индустрии, как ухаживает за собой и как следит за своим здоровьем.

Что нужно знать о Джиджи Хадид

Джиджи Хадид родилась в Калифорнии в семье владельца строительной компании Мохамеда Хадида и модели Иоланды Хадид. В два года Джиджи уже стала моделью детской линии одежды Guess, а в 2011 году подписала контракт с агентством IMG Models. Однако в детстве мечтала о другом. Она активно занималась конным спортом, а также входила в юношескую олимпийскую сборную по волейболу.

Окончив среднюю школу в Малибу, Джиджи переехала в Нью-Йорк, чтобы сосредоточиться на карьере модели. Впервые серьезно в мир моды Джиджи ворвалась в 2014 году, когда снялась для ежегодного календаря Pirelli, фотографом которого был Стивен Майзель. Дизайнер Том Форд сразу же сделал ее героиней своих рекламных кампаний. 

 
 
 
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Wrapped up PFW with an early spring moment @off____white @virgilabloh

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Модель часто дефилирует на показах Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain, Michael Kors,Tom Ford, Versace и Tommy Hilfiger и других. В 2017 году Maybelline New York представили новую коллекцию макияжа, созданную в коллаборации с Джиджи Хадид, которая является неизменным лицом бренда. Больше года Джиджи работала с лучшими экспертами Maybelline, в результате чего появилась линия Gigi Hadid X Maybelline.

Главная супермодель современности заняла седьмую строчку в рейтинге самых богатых моделей 2018 года, заработав в течение года 9,5 миллионов долларов.

Джиджи Хадид – икона стиля

Модель приложила неимоверные усилия, чтобы в таком молодом возрасте уверенно стать лицом десятков глянцев, кампейнов брендов и даже совместных коллабораций с модными домами.

Представительница модного мира не боится экспериментировать с образами: ее можно встретить как в сексуальном платье, так и в образе, который сочетает в себе несколько стилей. Поэтому девушку наследуют известные фэшн-блогеры и другие звезды шоу-бизнеса.

Джиджи умело сочетает вещи демократичных марок и кутюрные аксессуары, любит спортивный и кэжуал стиль, а также знает, как выгодно подчеркнуть свою роскошную фигуру.

Мода глазами Джиджи Хадид: уроки стиля

"Я всегда собираюсь в последний момент, но стараюсь выглядеть просто и не переусердствовать с деталями. Именно поэтому, я почти все время хожу в футболках и джинсах, подбирая под них аксессуары – обувь и сумки", – делится секретом успешная модель. 

 
 
 
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ready for summer tb to Mykonos w my angels @patrickta @laurapolko @mimi

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

1. Прислушивайтесь к себе. Модель признается, что, продумывая новые модные образы, она ориентируется на собственные предпочтения и вкусы.

2. Носите аксессуары и украшения. По ее словам, не стоит бояться одежды: с ней надо экспериментировать, чтобы получить желаемый эффект. Различные виды линз, разнообразные аксессуары, маленькие детали или просто банальный шарф – непременно добавят шарма в ваш образ.

3. Делайте ставку на металлик.

"По моему мнению, серебро подходит абсолютно ко всему. Несмотря на то, что оно блестит, оно идеально вписывается в любые тренды. Что-то в стиле "металлик" можно выбрать как в одежде, так и в обуви. Я даже сделала ставку на этот цвет, разрабатывая ботинки Stuart Weitzman. Он действительно идет всем", – заявила модель.

Beauty-советы от Джиджи Хадид 

 
 
 
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a lil tb to paris fw @isabelmarant x @off white day #splitends

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

1. Не мойте волосы слишком часто.

По словам модели, частое мытье волос очень сушит их, поэтому надо как можно больше оставлять их здоровыми и делать небольшие перерывы.

2. Правильно питайтесь.

Красавица рекомендует всем женщинам правильно питаться и тренироваться, чтобы всегда оставаться в форме.

3. Придерживайтесь, чтобы ваш ежедневный макияж был довольно простым.

Джиджи ежедневно использует лишь 3 средства маст-хэва для макияжа: тональный крем, бронзер и тушь для ресниц. 

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4. Используйте для губ скраб.

"Мой любимый образ перед каждой фотосессией – протереть влажной салфеткой свои губы и снять с них всю мертвую кожу так, чтобы они были мягкими и пухлыми", – рассказывает модель.

5. Давайте своей коже отдых.

"Моя мама, когда я была маленькой, никогда не носила макияж и она была очень свободной и ориентированной на натуральность. Она пила много воды и всегда любила простоту. Поэтому я большой поклонник всего натурального", – заявила Джиджи.

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