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Неожиданно: Каменских и Потап отправились в Париж

Неожиданно: Каменских и Потап отправились в Париж
14:06 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В своем Instagram Настя делится фотографиями из обыденности и публикует новости о своей музыкальной карьере.

Украинская певица Настя Каменских вместе со продюсером Потапом отправились в Париж.

Украинская певица Настя Каменских постоянно в центре внимания. Артистка много работает и ведет активную жизнь в социальных сетях. Также поклонники заметили, что певица регулярно оставляет комментарии под публикациями у Потапа, а тот в свою очередь часто пишет что-то под фото у Каменских. Вообщем, фаны подозревают роман, а сами артисты не признаются, есть ли между ними что-то. 

 
 
 
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Парижские вечера! Nights in Paris! #paris

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

На днях Каменских и Потап отправились в самый романтичный город мира — Париж. Там они пересеклись с гимнасткой Лилией Подкопаевой, певицей Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом, которые сейчас путешествуют по Европе и другими медийными личностями. Снимок появился в Instagram у Подкопаевой сегодня, 23 апреля. 

Девушка-соблазн: Настя Каменских взбудоражила сеть

Так, на нем Настя Каменских запечатлена в такой же курточке, как у Потапа и на фото стоит рядом со своим «другом». Также на снимке присутствуют супруги Дантес и Дорофеева, а Лилия Подкопаева обнимается с подругой Нади предпринимательницей Лерой Бородиной.

Отметим, что ранее Потап публиковал в своем instagram снимок в куртке, которую можно наблюдать на данном снимке. В публикации он тогда написал следующее: «Подарила курточку — надел! #look». Многие подписчики принялись писать, что скорее всего вещь ему подарила Тина Кароль. Однако, по всей видимости, это была Настя Каменских.

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Все по теме:

Париж, Отдых, Карьера, Знаменитости, Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко.
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