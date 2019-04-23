Скачать
Вторник, 23.04.2019
В "кошки-мышки" больше играть не буду: Гройсман анонсировал новые снижения цен на газ
В "кошки-мышки" больше играть не буду: Гройсман анонсировал новые снижения цен на газ
Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского и Путина
Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского и Путина
Супряга принес победу Динамо над Шахтером U-21
Супряга принес победу Динамо над Шахтером U-21
Пасхальные забавы в Белом доме: Мелания Трамп приняла участие в играх
Пасхальные забавы в Белом доме: Мелания Трамп приняла участие в играх

Барби для взрослых: новый образ Оли Поляковой подчеркнул ее прекрасную фигуру

Барби для взрослых: новый образ Оли Поляковой подчеркнул ее прекрасную фигуру
14:53 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новый снимок, который опубликовала известная певица Оля Полякова в своем Instagram, показал шикарный бюст и изящные ножки теледивы.

Популярная украинская певица Оля Полякова — постоянно в центре внимания. У нее уже почти два миллиона фолловеров в Instagram и это при том, что за всю свою карьеру она выступала только на территории Украины. В своем микро-блоге артистка делится фотографиями с концертов, снимками и видео со своими дочерьми, а высказывается о политике и анонсирует передачи и фильмы, в которых принимает участие.

Сегодня, 23 апреля, в своем профиле Оля Полякова опубликовала несколько новых снимков. На них певица предстала в серебристом мини-платье, украшенном блестками. Волосы Оли уложены волнами и свободно спадают на плечи. Дополнили образ босоножки в тон платью на высоком каблуке. В таком одеянии отлично можно рассмотреть стройные ноги артистки, а в другом ракурсе платье демонстрирует глубокое декольте певицы. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мне нравится мой новый образ а вам?)

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

У талантливой мамы и дети талантливые: дочь Оли Поляковой удивила своим талантом

Поклонники принялись хвалить внешний вид любимой артистки: "Оочень!! Шось вы, Оленька, похудали после стольких концертов. Стройняшка! Фигура огонь", "Барби для взрослых", "Я с ума схожу от этого образа и от декольте! Роскошь!", "Класс!! Вы шикарная" И еще и МАМА с такой фигурой", "Я вообще не представляю как возможно быть в такой шикарной форме , это действительно заслуживает огромного уважения , просто блеск".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Платье, Образ, Певица, Полякова, Украинская певица, Оля Полякова, Шоубиз, Звездный образ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода
04 Недолго страдала: Марина Боржемская вышла в свет с новым мужчиной
05 ​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработали почти 100% бюллетеней: Зеленский опередил Порошенко в три раза
Результаты выборов: Зеленский опередил Порошенко в три раза
ГБР проводит обыск в НАБУ
ГБР проводит обыск в НАБУ
Тепло до +24°: синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Уилл Смит сообщил о завершении съемок &quot;Плохих парней 3&quot;
Уилл Смит сообщил о завершении съемок "Плохих парней 3"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь