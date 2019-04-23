Барби для взрослых: новый образ Оли Поляковой подчеркнул ее прекрасную фигуру

Новости шоу бизнеса: Новый снимок, который опубликовала известная певица Оля Полякова в своем Instagram, показал шикарный бюст и изящные ножки теледивы.

Популярная украинская певица Оля Полякова — постоянно в центре внимания. У нее уже почти два миллиона фолловеров в Instagram и это при том, что за всю свою карьеру она выступала только на территории Украины. В своем микро-блоге артистка делится фотографиями с концертов, снимками и видео со своими дочерьми, а высказывается о политике и анонсирует передачи и фильмы, в которых принимает участие.

Сегодня, 23 апреля, в своем профиле Оля Полякова опубликовала несколько новых снимков. На них певица предстала в серебристом мини-платье, украшенном блестками. Волосы Оли уложены волнами и свободно спадают на плечи. Дополнили образ босоножки в тон платью на высоком каблуке. В таком одеянии отлично можно рассмотреть стройные ноги артистки, а в другом ракурсе платье демонстрирует глубокое декольте певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мне нравится мой новый образ а вам?) Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 22 Апр 2019 в 11:34 PDT

Поклонники принялись хвалить внешний вид любимой артистки: "Оочень!! Шось вы, Оленька, похудали после стольких концертов. Стройняшка! Фигура огонь", "Барби для взрослых", "Я с ума схожу от этого образа и от декольте! Роскошь!", "Класс!! Вы шикарная" И еще и МАМА с такой фигурой", "Я вообще не представляю как возможно быть в такой шикарной форме , это действительно заслуживает огромного уважения , просто блеск".