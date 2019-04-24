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Оля Цибульская потрясла сеть архивным фото

Оля Цибульская потрясла сеть архивным фото
10:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В сети Оля Цибульская показала одно из архивных фото, когда еще не была популярной.

Украинская певица Оля Цибульская теперь с легкостью собирает залы поклонников на своих концертах и является желанным гостем на светских мероприятиях. Однако когда-то путь к успеху звезда вынуждена была пробивать благодаря вокальным шоу.

На кадре видно, как 13-летняя артистка в приталенном белом платье и с микрофоном в руках исполняет песню. Выступление состоялось в родном для нее городе Радивилове, что на Ровненщине. По словам Оли Цибульской, это был один из первых ее конкурсов. 

 
 
 
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1999 рік. Один з моїх перших вокальних конкурсів Я на сцені міської школи, співаю для чотирьох членів журі, такий собі Радивилівський #Хфактор В залі нас п’ятеро, а я уявляю, що даю сольний концерт в Палаці Спорту з повним #soldout Інтернету в нас тоді не було. Тому, щоб вивчити пісню на виступ ми з однокласником-клавішником читали програму телепередач в газеті, шукали концерт і підбирали акорди просто з екрану Якщо не встигали - чекали тиждень до наступного ефіру Як думаєте, яку пісню на цьому фото я співаю? Ваші варіанти?)))) Підказка: ця пісня з українського хітпараду 90х - #ТериторіяА )) P/S Завтра заспіваю її в сторіс, не пропустіть #ранок90 #20роківтому

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

"1999 год. Один из моих первых вокальных конкурсов. Я на сцене городской школы пою для четырех членов жюри. Такой себе Радивиловский "Х-фактор". В зале нас 5, а я представляю, что даю сольный концерт в "Дворце спорта" с полным sold out. Интернета у нас тогда не было, поэтому, чтобы выучить песню на выступление, мы с одноклассником-клавишником читали программу телепередач в газете, искали концерт и подбирали аккорды просто с экрана. Если не успевали – ждали неделю до следующего эфира", – рассказала Оля Цибульская. 

Откровенно: Оля Цибульская впервые рассказала о своем настоящем имени (Видео)

Нетипичное сообщение артистка завершила игрой для поклонников. Оля Цибульская предложила людям угадать, какую песню она исполняла, намекнув, что трек с украинского хит-парада 90-ых.

До всеукраинской славы Оле Цибульской пришлось принять участие в большом количестве вокальных проектов. Сначала певица выступала в команде КВН и конкурсах, которые не приносили ей признание. Билетом в мир шоу-бизнеса стал проект "Фабрика звезд", который в 2007 году Оля Цибульская триумфально покорила. После победы на проекте певица присоединилась к группе "Опасные связи" с участием Александра Бодянского, а уже через 2 года начала успешную сольную карьеру.

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Знаменитости, Оля Цибульская, Архивное фото.
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