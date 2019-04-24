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Подловили: Потап и Настя Каменских больше не скрывают роман

Подловили: Потап и Настя Каменских больше не скрывают роман
11:29 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитости никак не комментируют информацию о романе, однако появляется все больше доказательств того, что они вместе.

Настя Каменских и Потап вместе отправились на романтический отдых в Париж. Фотографии пары взорвали Сеть.

Настя Каменских и Потап — одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса, отношения которых до сих пор остаются загадкой для СМИ. Они регулярно подогревают к себе интерес, появляясь вместе в публичных местах.

На днях Каменских и Потап отправились в совместное путешествие в самый романтичный город мира — Париж. На своих страницах в социальных сетях они уже опубликовали несколько снимков с отпуска. На одном из них Настя позирует одна, а на другом — вместе с Потапом и друзьями: Надей Дорофеевой, Владимиром Дантесом, Лилией Подкопаевой и Лерой Бородиной.

Неожиданно: Каменских и Потап отправились в Париж

В комментариях начали бурно обсуждать своих кумиров.

"И скажите, что Настя не с Потапом вместе", "Теперь понятно кто подарил Леше куртку))) они с Настей носят парную одежду))))", "Какие же вы счастливые ! Оставайтесь всегда такими", "Какие счастливые! Супер!", — пишут поклонники.

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Все по теме:

Роман, Знаменитости, Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко.
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