Иракли Макацария раскрыл всю правду соблазнительного тела

Новости шоу бизнеса: Именно питание является основным залогом стройной и подтянутой фигуры.

Иракли Макацария рассказал, как ему удается поддерживать себя в такой роскошной форме.

Телеканал СТБ снимает девятый сезон самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". В этот раз зрителей ждет жаркая борьба за новую здоровую жизнь. На место ведущей вернулась Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария.

Пока участники только знакомятся с проектом, мы расспросили у Иракли, какой же завтрак самый лучший именно для него.

"Идеальный завтрак – когда я сам готовлю, и никто не мешает. Когда играет приятная музыка и я никуда не спешу. В основном на завтрак у меня яичница или омлет, мюсли, кофе обязательно, возможно, фреш. Могу черный хлеб с сыром съесть. Утренний рацион не сильно меняется. Но если это воскресенье, могу расслабиться и позволить себе аджарский хачапури или блинчики со сметаной. Естественно каждый день такое не буду есть, но раз в неделю может быть", — делится Иракли секретами своего утреннего рациона.

Как сообщалось ранее, Завидный холостяк и предприниматель Иракли Макацария поделился "горячими" фото на своей странице в Instagram.