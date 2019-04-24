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Иракли Макацария раскрыл всю правду соблазнительного тела

Иракли Макацария раскрыл всю правду соблазнительного тела
12:42 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Именно питание является основным залогом стройной и подтянутой фигуры.

Иракли Макацария рассказал, как ему удается поддерживать себя в такой роскошной форме.

Телеканал СТБ снимает девятый сезон самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". В этот раз зрителей ждет жаркая борьба за новую здоровую жизнь. На место ведущей вернулась Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария. 

Пока участники только знакомятся с проектом, мы расспросили у Иракли, какой же завтрак самый лучший именно для него. 

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"Идеальный завтрак – когда я сам готовлю, и никто не мешает. Когда играет приятная музыка и я никуда не спешу. В основном на завтрак у меня яичница или омлет, мюсли, кофе обязательно, возможно, фреш. Могу черный хлеб с сыром съесть. Утренний рацион не сильно меняется. Но если это воскресенье, могу расслабиться и позволить себе аджарский хачапури или блинчики со сметаной. Естественно каждый день такое не буду есть, но раз в неделю может быть", — делится Иракли секретами своего утреннего рациона.

Как сообщалось ранее, Завидный холостяк и предприниматель Иракли Макацария поделился "горячими" фото на своей странице в Instagram.

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Все по теме:

Знаменитости, Холостяк, Тело мужчины, Иракли Макацария, Соблазнительное тело.
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