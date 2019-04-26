Вот это богатство: Самые дорогие клады, найденные в последнее время

Вы играли в детстве в пиратов или разбойников? Тогда вы наверняка хоть раз рисовали карту со знаком "Х", а потом притворялись, что ищете ценный клад - сундук с золотом, например. Что ж, клады действительно были найдены - случайными счастливцами или истинными искателями приключений. Только, в отличие от ваших детских побрякушек, эти ценности стоят гораздо, гораздо больше. Самое интересное, что порой клад находится практически у нас под носом.