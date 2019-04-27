"Нельзя быть такой красивой": Эрика Герцег восхитила поклонников сексуальными фото

На своей странице в Instagram певица показала снимки, на которых она позирует в черном боди, пиджаке и туфлях.
Образ она дополнила пышной прической и макияжем с акцентом на глаза. "Давно не фотографировалась одна", - подписала фото певица.
Поклонники стали расхваливать формы певицы, и назвали ее одной из самых красивых солисток сексуального коллектива.
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"Вот это ноги… Класс", "Какая Вы шикарная девушка! Потрясающая фотосессия", "Нельзя быть такой красивой", "Одна из самых красивых солисток", "Девушка неземной красоты! Ты ангелочек, малышка", - писали юзеры.