"Нельзя быть такой красивой": Эрика Герцег восхитила поклонников сексуальными фото

Новости шоу бизнеса: Солистка группы ВИА Гра снялась в сексуальной фотосессии.

На своей странице в Instagram певица показала снимки, на которых она позирует в черном боди, пиджаке и туфлях.

Образ она дополнила пышной прической и макияжем с акцентом на глаза. "Давно не фотографировалась одна", - подписала фото певица.

Поклонники стали расхваливать формы певицы, и назвали ее одной из самых красивых солисток сексуального коллектива.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #love Публикация от Erika Herceg (@erikaherceg) 25 Апр 2019 в 12:38 PDT

"Вот это ноги… Класс", "Какая Вы шикарная девушка! Потрясающая фотосессия", "Нельзя быть такой красивой", "Одна из самых красивых солисток", "Девушка неземной красоты! Ты ангелочек, малышка", - писали юзеры.