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Топ-5 украинских знаменитостей, которые не показывают своих малышей

Топ-5 украинских знаменитостей, которые не показывают своих малышей
11:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 5 украинскими знаменитостями, которые не хотят знакомить общественность с детьми.

Все знаменитости получают удовольствие от своей славы и охотно общаются с поклонниками, однако некоторые держат личную жизнь за семью печатями. Поэтому даже большие религиозные праздники, такие как Пасха, не становятся поводом для рассекречивания лиц своих потомков.

Монатик

Пожалуй, наиболее принципиальным в этом вопросе является популярный артист Монатик (Дмитрий Монатик). В одном из немногочисленных интервью он признался, что его слава не должна влиять на близких родственников. Поэтому свою жену Ирину Демичеву певец познакомил с публикой только в 2018 году. 

 
 
 
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Столь долгожданная семейная суббота ... #Мои

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Тогда же оказалось, что Монатик является счастливым отцом двух сыновей. Их имена артист не хочет рассекречивать, отмечая, что сделает это только с их согласия. А пока в блоге Монатика редко появляются фото потомков, которые вызывают фурор.

Считаю, если дети захотят, чтобы о них говорили, они скажут об этом сами, когда подрастут. Это должно быть их личный выбор, – заявлял Монатик.

Светлана Тарабарова

10 сентября 2018 года певица Светлана Тарабарова впервые стала мамой. ее сын Иван появился на свет о 23:25, поэтому артистка назвала свой новый альбом именно этими цифрами. 

 
 
 
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МРІЙ МРІЙ МРІЙ і ніколи не зупиняйся! ⠀ Саме тут , у @verholy_relaxpark_poltava декілька років тому ми з чоловіком святкували 1 річницю нашого весілля і мріяли повернутися сюди вже втрьох Мрії здійснюються ⠀ P.S.: так , нарешті маленький відпочинок, він так нам потрібен зараз ) ДИВІТЬСЯ СТОРІЗ Із задоволенням ділюся з вами атмосферою Дякую #relaxparkverholy за гостинність )) ⠀ #familytime #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики

Публикация от @ tarabarova

И хоть первенцу Светланы Тарабаровой уже 7 месяцев, она все же не спешит знакомить публику с ребенком. Возможно, знаменитость сделает так, как Джамала, которая перед первым днем рождения сына показала его лицо.

Алена Шоптенко

Такую же интригу держит и хореограф Алена Шоптенко. В июне 2018 она впервые стала мамой. Однако ни Шоптенко, ни ее муж Алексей Иванов не хотят показывать малышку другим. Поэтому на страницах в сети звездные супруги публикует очаровательные фото с сыном Алексеем, скрывая его лицо. 

 
 
 
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Моя любимая утренняя зарядка Отличного вам дня!

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Не намерена показывать своего сына и знаменитая чета – екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. 18 февраля телеведущие отпраздновали второй день рождения Ивана, поэтому фанаты замерли в ожидании, когда же звезды решается показать свое потомство. 

 
 
 
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Два роки тому був такий самий сонячний день. Дякуємо, Івасику, що вибрав нас своїми батьками!

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Екатерина Бужинская

Не любит афишировать свою личную жизнь и екатерина Бужинская. Певица крайне редко демонстрирует семейную идиллию в сети, при этом не показывая своих 2-летних двойняшек екатерину и Дмитрия. 

 
 
 
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Смачної паски!!!!!Гарного настрою,щастя,миру і добра!!!!!Посміхайтеся!!!!

Публикация от Катерина Бужинська (@buzhynska)

А вот дочь от первого брака екатерина Бужинская не скрывает от поклонников. Школьница елена часто возникает в блоге своей звездной мамы и, судя по фото, состоит с ней в прекрасных отношениях.

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Все по теме:

Дети, Знаменитости, Светлана Тарабарова, Малыши, Юрий Горбунов, Монатик, Екатерина Осадчая, Екатерина Бужинская, Алена Шоптенко.
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