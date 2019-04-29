Топ-5 украинских знаменитостей, которые не показывают своих малышей

Все знаменитости получают удовольствие от своей славы и охотно общаются с поклонниками, однако некоторые держат личную жизнь за семью печатями. Поэтому даже большие религиозные праздники, такие как Пасха, не становятся поводом для рассекречивания лиц своих потомков.
Монатик
Пожалуй, наиболее принципиальным в этом вопросе является популярный артист Монатик (Дмитрий Монатик). В одном из немногочисленных интервью он признался, что его слава не должна влиять на близких родственников. Поэтому свою жену Ирину Демичеву певец познакомил с публикой только в 2018 году.
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Тогда же оказалось, что Монатик является счастливым отцом двух сыновей. Их имена артист не хочет рассекречивать, отмечая, что сделает это только с их согласия. А пока в блоге Монатика редко появляются фото потомков, которые вызывают фурор.
Считаю, если дети захотят, чтобы о них говорили, они скажут об этом сами, когда подрастут. Это должно быть их личный выбор, – заявлял Монатик.
Светлана Тарабарова
10 сентября 2018 года певица Светлана Тарабарова впервые стала мамой. ее сын Иван появился на свет о 23:25, поэтому артистка назвала свой новый альбом именно этими цифрами.
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МРІЙ МРІЙ МРІЙ і ніколи не зупиняйся! ⠀ Саме тут , у @verholy_relaxpark_poltava декілька років тому ми з чоловіком святкували 1 річницю нашого весілля і мріяли повернутися сюди вже втрьох Мрії здійснюються ⠀ P.S.: так , нарешті маленький відпочинок, він так нам потрібен зараз ) ДИВІТЬСЯ СТОРІЗ Із задоволенням ділюся з вами атмосферою Дякую #relaxparkverholy за гостинність )) ⠀ #familytime #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
И хоть первенцу Светланы Тарабаровой уже 7 месяцев, она все же не спешит знакомить публику с ребенком. Возможно, знаменитость сделает так, как Джамала, которая перед первым днем рождения сына показала его лицо.
Алена Шоптенко
Такую же интригу держит и хореограф Алена Шоптенко. В июне 2018 она впервые стала мамой. Однако ни Шоптенко, ни ее муж Алексей Иванов не хотят показывать малышку другим. Поэтому на страницах в сети звездные супруги публикует очаровательные фото с сыном Алексеем, скрывая его лицо.
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Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
Не намерена показывать своего сына и знаменитая чета – екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. 18 февраля телеведущие отпраздновали второй день рождения Ивана, поэтому фанаты замерли в ожидании, когда же звезды решается показать свое потомство.
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Два роки тому був такий самий сонячний день. Дякуємо, Івасику, що вибрав нас своїми батьками!
Екатерина Бужинская
Не любит афишировать свою личную жизнь и екатерина Бужинская. Певица крайне редко демонстрирует семейную идиллию в сети, при этом не показывая своих 2-летних двойняшек екатерину и Дмитрия.
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Смачної паски!!!!!Гарного настрою,щастя,миру і добра!!!!!Посміхайтеся!!!!
А вот дочь от первого брака екатерина Бужинская не скрывает от поклонников. Школьница елена часто возникает в блоге своей звездной мамы и, судя по фото, состоит с ней в прекрасных отношениях.