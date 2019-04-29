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СМИ: Дан Балан сделал интересное предложение победительнице шоу "Голос країни"

СМИ: Дан Балан сделал интересное предложение победительнице шоу "Голос країни"
21:06 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Певец Дан Балан удивил поклонников неожиданной новостью. Остается только порадоваться за него!

Как известно, недавно состоялся суперфинал 9 сезона вокального проекта "Голос країни" на канале "1+1". Победу одержала подопечная Дана Балана Оксана Муха, которую в Сети прозвали любимицей звездного тренера. Артист решил пока не отпускать свою музу в самостоятельное плавание и сделал ей неожиданное предложение.

Начиная с 24 мая Дан Балан отправится во всеукраинский тур, в рамках которого посетит 11 городов Украины. Победительница "Голоса" Оксана Муха станет специально-приглашенной гостьей на концертах звезды.

 
 
 
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The Voice of Ukraine - WINNERS! Оксана Муха - The Soul of the Ukrainian Music! @mukha_oksana_official Оксаночка, ты чудо! Ты бриллиант, который напомнил всем, насколько красивая украинская песня... я очень рад, что благодаря этому проекту открываются такие замечательные люди...спасибо всей команде «Голос країни» за эти возможности... вы сделали невероятную работу... спасибо продюсеру @zavaduk за веру и вдохновение, тренерам @monatik_official @tina_karol @realpotap за классные эмоции на площадке... спасибо моей команде за то, что вы лучшие! .......И большое cпасибо всем всем кто нас поддерживал! BIG LOVE! @goloskrainy_official

Публикация от Dan Balan (@danbalan)

Девушка уже успела поделиться своими впечатлениями и рассказала, как именно звездный наставник предложил ей принять участие в туре.

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"Для меня было большим счастьем спеть в финале в дуэте со своим тренером. Еще и украиноязычную песню, его авторскую! На следующий день после нашей победы Дан предложил записать песню "Треба" на студии. Я была просто поражена таким предложением. А когда впоследствии получила приглашение поехать в тур как специальная гостья, не могла поверить во все происходящее. Для меня это большой подарок. Будем петь дуэтные песни, а также я планирую выполнить несколько сольных композиций. Уже не могу дождаться этих концертов. Особенно дорого, что тур охватывает Восток и Юг Украины, куда я давно мечтала поехать с украинской песней ", - поделилась Оксана.

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Все по теме:

Шоу, Знаменитости, Звезды, Голос, Певцы, Голос страны, Голос країни, Дан Балан, Оксана Муха.
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