СМИ: Дан Балан сделал интересное предложение победительнице шоу "Голос країни"

Новости шоу бизнеса: Певец Дан Балан удивил поклонников неожиданной новостью. Остается только порадоваться за него!

Как известно, недавно состоялся суперфинал 9 сезона вокального проекта "Голос країни" на канале "1+1". Победу одержала подопечная Дана Балана Оксана Муха, которую в Сети прозвали любимицей звездного тренера. Артист решил пока не отпускать свою музу в самостоятельное плавание и сделал ей неожиданное предложение.

Начиная с 24 мая Дан Балан отправится во всеукраинский тур, в рамках которого посетит 11 городов Украины. Победительница "Голоса" Оксана Муха станет специально-приглашенной гостьей на концертах звезды.

Девушка уже успела поделиться своими впечатлениями и рассказала, как именно звездный наставник предложил ей принять участие в туре.

"Для меня было большим счастьем спеть в финале в дуэте со своим тренером. Еще и украиноязычную песню, его авторскую! На следующий день после нашей победы Дан предложил записать песню "Треба" на студии. Я была просто поражена таким предложением. А когда впоследствии получила приглашение поехать в тур как специальная гостья, не могла поверить во все происходящее. Для меня это большой подарок. Будем петь дуэтные песни, а также я планирую выполнить несколько сольных композиций. Уже не могу дождаться этих концертов. Особенно дорого, что тур охватывает Восток и Юг Украины, куда я давно мечтала поехать с украинской песней ", - поделилась Оксана.