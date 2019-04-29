Супершоу "Дивовижні люди": стало известно имя победителя

Новости шоу бизнеса: Победителем грандиозного супершоу "Дивовижні люди" на телеканале "Украина" стал уникальный человек-эхолокатор Олег Шпай из Львова.

Суперфинал шоу "Дивовижні люди" был невероятно напряженным, ведь команда проекта приготовила для участников чрезвычайно сложные испытания. Впрочем, большинство финалистов прекрасно справились со своими задачами. Судьбу победителя решили зрители, ведь именно они в период с 20 по 27 апреля отдавали голоса за своих фаворитов. Украинцы выбрали триумфатора супершоу, имя которого в прямом эфире объявил ведущий Александр Скичко. Им стал Олег Шпай - уникальный человек-эхолокатор.

Парень не видит от рождения. Но благодаря методу эхолокации, который он освоил, Олег может вести полноценный образ жизни. Лишенный зрения парень способен определить, какой предмет находится перед ним, не касаясь его.

В финале супершоу "Дивовижні люди" Олег Шпай в течение 5 минут должен был вслепую с помощью метода эхолокации идентифицировать 3 случайных предмета в студии из 13 возможных, а затем найти на карточках названия этих предметов, где они написаны шрифтом Брайля.

Такое - под силу только нескольким людям на планете, и украинец Олег Шпай – среди них. Парень прекрасно справился со сложным испытанием. Именно за него зрители отдали больше всего голосов. Олег Шпай стал победителем грандиозного супершоу "Дивовижні люди" на канале "Украина", получил 200 000 гривен, а также звание Супермозг.

"Я хотел развеять стереотип о незрячих людях, к которым у нас относятся по-особому, которых часто не воспринимают, – комментирует Олег Шпай. – Я хотел показать, что мы ничем не отличаемся от других и можем вести полноценный образ жизни. А еще – познакомить людей с методом эхолокации, о котором еще мало кто знает в нашей стране. Возможно, увидев меня, другие люди тоже поверят в то, что этому можно научиться, что нужно развиваться и искать новую информацию".