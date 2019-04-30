Звезда "Гарри Поттера" Бонни Райт в эко-купальнике Fair Habor

Британская актриса Бонни Райт, известная по роли Джинни Уизли в фильмах о "Гарри Поттере", всерьез обеспокоена проблемами экологии, поэтому 28-летняя знаменитость решила обнажиться ради спасения нашей планеты.
Дело в том, что актриса стала героиней новой рекламной кампании экологических купальников от Fair Habor. Вся продукция этого бренда изготовлена из переработанного пластика. На официальном сайте Fair Habor сказано, что девушка принимала участие в создании этой коллекции. Кстати, 15% от продажи линейки представители компании обещают передать в организацию по охране окружающей среды.
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The Bonnie Wright Collection available now! Check the link in bio “It was seeing the growing amount of single-use plastics that litter our streets and beaches that inspired me to take action and learn how I could use my voice for change.” - Bonnie Wright #BonnieWrightXFairHarbor #seastheday #bottlestobeachwear @thisisbwright
На фото Бонни позирует в темно-синем бикини в разноцветную крапинку и слитном купальнике красного цвета с аналогичным узором.
Поклонники написали в комментариях, что гордятся Бонни, но им очень необычно видеть звезду "Гарри Поттера" в полуобнаженном виде, ведь для них она все еще младшая сестра Рона Уизли.