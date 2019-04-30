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Звезда "Гарри Поттера" Бонни Райт в эко-купальнике Fair Habor

Звезда "Гарри Поттера" Бонни Райт в эко-купальнике Fair Habor
11:31 Сегодня Телеграф www.ukrposhta.com Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 28-летняя актриса Бонни Райт стала лицом рекламной кампании купальников из переработанного пластика.

Британская актриса Бонни Райт, известная по роли Джинни Уизли в фильмах о "Гарри Поттере", всерьез обеспокоена проблемами экологии, поэтому 28-летняя знаменитость решила обнажиться ради спасения нашей планеты.

Дело в том, что актриса стала героиней новой рекламной кампании экологических купальников от Fair Habor. Вся продукция этого бренда изготовлена из переработанного пластика. На официальном сайте Fair Habor сказано, что девушка принимала участие в создании этой коллекции. Кстати, 15% от продажи линейки представители компании обещают передать в организацию по охране окружающей среды.

СМИ: Звезда "Гарри Поттера" тайно женился

На фото Бонни позирует в темно-синем бикини в разноцветную крапинку и слитном купальнике красного цвета с аналогичным узором.

Поклонники написали в комментариях, что гордятся Бонни, но им очень необычно видеть звезду "Гарри Поттера" в полуобнаженном виде, ведь для них она все еще младшая сестра Рона Уизли.

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Все по теме:

Экология, Гарри Поттер, Знаменитости, Звезды, Пластик, Пластиковые бутылки, Купальник, Британская актриса, Охрана окружающей среды, Бонни Райт, Fair Habor, экологические купальники.
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