Звезда "Гарри Поттера" Бонни Райт в эко-купальнике Fair Habor

Новости шоу бизнеса: 28-летняя актриса Бонни Райт стала лицом рекламной кампании купальников из переработанного пластика.

Британская актриса Бонни Райт, известная по роли Джинни Уизли в фильмах о "Гарри Поттере", всерьез обеспокоена проблемами экологии, поэтому 28-летняя знаменитость решила обнажиться ради спасения нашей планеты.

Дело в том, что актриса стала героиней новой рекламной кампании экологических купальников от Fair Habor. Вся продукция этого бренда изготовлена из переработанного пластика. На официальном сайте Fair Habor сказано, что девушка принимала участие в создании этой коллекции. Кстати, 15% от продажи линейки представители компании обещают передать в организацию по охране окружающей среды.

На фото Бонни позирует в темно-синем бикини в разноцветную крапинку и слитном купальнике красного цвета с аналогичным узором.

Поклонники написали в комментариях, что гордятся Бонни, но им очень необычно видеть звезду "Гарри Поттера" в полуобнаженном виде, ведь для них она все еще младшая сестра Рона Уизли.