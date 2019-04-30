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Украинский продюсер показал, как отдыхает в Турции
Украинский продюсер показал, как отдыхает в Турции

Украинский продюсер показал, как отдыхает в Турции

Украинский продюсер показал, как отдыхает в Турции
14:28 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях Потап отправился в Турцию с группой Mozgi, где они дали концерт.

Украинский продюсер Потап опубликовал в своем instagram новый забавный снимок.

Украинский продюсер Потап одна из самых обсуждаемых персон украинского шоу бизнеса. О его личной жизни ходят легенды, ведь фанаты постоянно замечают новые и новые детали, которые по их мнению доказывают любовную связь продюсера с певицей Настей Каменских. Кроме того, конечно же поклонники ценят творчество артиста.  Кстати, Каменских также поехала в теплые края вместе с Потапом. 

 
 
 
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Концерты каждый день ! Everyday concerts! #концеты#performance#concerts

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Сегодня, 30 апреля, Потап в своем профиле опубликовал новый снимок, на котором он запечатлен во время отдыха на шезлонге. В публикации он признался, что у него концерты каждый день, так что, по всей видимости, момент отдыха — лишь малая часть того, чем он занимается за границей. 

Подловили: Потап и Настя Каменских больше не скрывают роман

"Концерты каждый день! Everyday concerts!" — написал под фото продюсер.

Подписчики оставили множество комментариев под снимком: "Леша, а с Настей будет такая фотка?", "Лапка такая медвежья на груди…", "Влажный пляжный движ?", "После концерта можно и позагорать!", "Главное все грамотно сочетать и работу и отдых", "Красавчик,ты мне таким больше нравишься".

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Все по теме:

Турция, Отдых, Знаменитости, Настя Каменских, Потап, Отдых в Турции.
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