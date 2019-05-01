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Певица месяца: Настя Каменских получила престижную награду

Певица месяца: Настя Каменских получила престижную награду
16:39 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярное украинское издание наградило Настю званием певица месяца апреля.

Украинская певица Настя Каменских постоянно находится под прицелом пристального внимания общественности. После того, как в декабре прошлого года артистку номинировали на премию Latin Grammy, за ее творчеством стало следить еще больше поклонников, в том числе из других стран.

Украинский онлайн журнал о мировой музыке и современных украинских композициях Шо? MUSIC удостоил Настю звания певица месяца апреля. Конечно это не Latin Grammy, но тем ни менее, издание пользуется популярностью и девушка была рада узнать такую отличную новость.

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Что касается других номинаций:

  • Певцом апреля стал MONATIK, чей клип Love it Ритм также получил победу в номинации клип месяца;
  • World Artist апреля-Billie Eilish, которая в свои семнадцать покоряет мировую сцену;
  • Песня апреля — Бездна (Тина Кароль & Бумбокс);
  • Альбом апреля — Пушка (Alyona Alyona).
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