Певица месяца: Настя Каменских получила престижную награду

Украинская певица Настя Каменских постоянно находится под прицелом пристального внимания общественности. После того, как в декабре прошлого года артистку номинировали на премию Latin Grammy, за ее творчеством стало следить еще больше поклонников, в том числе из других стран.
Украинский онлайн журнал о мировой музыке и современных украинских композициях Шо? MUSIC удостоил Настю звания певица месяца апреля. Конечно это не Latin Grammy, но тем ни менее, издание пользуется популярностью и девушка была рада узнать такую отличную новость.
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Підводимо підсумки квітня! ᅠ Співачка квітня - NK Співак квітня- MONATIK World Artist квітня- Billie Eilish Пісня квітня - Безодня ( Тіна Кароль & Бумбокс ) Альбом квітня - Пушка ( Alyona Alyona) Кліп квітня: Love It Ритм ᅠ Як вам результати? ᅠ #каменских #nk #monatik #монатик #тинакароль #пушка #шо
Что касается других номинаций: