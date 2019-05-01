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Bridal shower: Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер устроили вечеринку перед свадьбой

Bridal shower: Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер устроили вечеринку перед свадьбой
17:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер Крис Пратт, наиболее известный по участию в серии фильмов "Мстители", вскоре пойдет к алтарю с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин.

Перед свадебной церемонией влюбленные устроили шумную вечеринку, на которую пригласили ближайших родственников и друзей.

Как сообщает People, Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер решили соблюсти американские традиции и устроили bridal shower – праздничную вечеринку, которую новобрачные проводят перед церемонией свадьбы. Праздник звездная пара организовала в имении матери Кэтрин Марии Шрайвер, в Лос-Анджелесе. Вечеринка была закрыта для СМИ, однако папарацци все же сумели сделать несколько фото.

"Кэтрин светилась от счастья, когда появился Крис. Он хотел, чтобы все внимание было приковано только к ней. Гостям устроили веселые игры и цветочную инсталляцию, а хор исполнил несколько песен. Жених и невеста прекрасно проводили время, празднуя с друзьями и семьей", – рассказал инсайдер изданию.

Согласно фото, вечеринку устроили в бело-зеленых тонах. Видимо, и сама свадьба будет в такой же цветовой гамме. К гостям счастливая Кэтрин Шварценеггер вышла в стильном белом платье от Lela Rose, украшенном бахромой и кружевом. Волнистые волосы дочь голливудского "Терминатора" украсила заколкой. А вот Пратт предпочел стильную рубашку и классические брюки. Из-за жаркой погоды актер отказался от пиджака.

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер объявили о помолвке

Ранее Крис Пратт рассказывал журналистам, что хотел бы иметь свадьбу зимой. Однако, пожалуй, его планы подкорректировала невеста Кэтрин Шварценеггер, ведь их вечеринка свидетельствует о том, что до конца мая 2019 года пара узаконит свои отношения.

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Свадьба, Вечеринка, Помолвка, Актер, Крис Пратт, Кэтрин Шварценеггер, bridal shower.
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