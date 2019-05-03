Лишенная титула "Мисс Украина-2018" готовится к замужеству

Новости шоу бизнеса: Ранее стало известно о том, что украинская красавица Вероника Дидусенко, которая так и не поехала на конкурс "Мисс мира 2018", выходит замуж.

К слову, модель встречается с внештатным советником главы Администрации президента 47-летним Геннадием Курочкой. Он подтвердил факт отношений с Дидусенко, поменяв статус в Фейсбуке.

Подробностями о предстоящей свадьбе, Вероника Дидусенко поделилась в интервью "Светской жизни".

"Я очень хотела бы сыграть свадьбу в теплых краях, но мой будущий муж, к сожалению, не распространяет эту точку зрения. Он хочет выбрать определенное экзотическое место типа Исландии или Норвегии. Поэтому мы этот вопрос еще согласовываем", - призналась модель.

Стоит отметить, что Вероника Дидусенко воспитывает четырехлетнего сына от прошлых отношений.

Напомним о том, что 20 сентября 2018 Вероника Дидусенко получила корону красоты и титул "Мисс Украина 2018". Но уже 24 сентября Оргкомитет Национального конкурса красоты "Мисс Украина" распространил заявление, что Вероника Дидусенко лишена титула "Мисс Украина". Формальным основанием для этого решения стало нарушение правил проведения Национального конкурса красоты "Мисс Украина". Согласно правилам к участию, к Конкурсу не допускаются участники, состоящие в браке и те, которые имеют ребенка.