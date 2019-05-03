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Хороша как никто: 36-летняя Анна Седокова поразила поклонников горячим фото

Хороша как никто: 36-летняя Анна Седокова поразила поклонников горячим фото
21:53 Пт, 3 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram очень откровенное фото.

Популярная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, в очередной раз взбудоражила Сеть откровенными фото. Эпатажная звезда в свойственной ей соблазнительной манере продемонстрировала "попу как у Ким". Получилось или нет, оценили поклонники артистки.

В комментариях началось бурное обсуждение снимка. Даже знаменитости не удержались от комплиментов. Так, свое мнение высказали украинская телеведуая Леся Никитюк и певица Рита Дакота.

 
 
 
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#мамабудетдэнсить

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Мужчины в свою очередь осыпали обладательницу безупречной фигуры комплиментами:"Вот пример,когда женщина с возрастом становятся лучше", "Попа как у Ким", "Хороша как никто", "Вот она фигура — не дрищ, не жирная, а красивая женщина с формами)))", "Идеальные пропорции".

Певица Анна Седакова кардинально сменила имидж

А вот на взгляд женщин фото Седоковой оказалось слишком вызывающим."Прочла много комментов, и все хвалят вашу попу особенно мужской пол))) это понятно. Ну все таки это не прилично вы же ведь мама, а ведете себя…", "Это ппц", "Поп-артистка, одним словом", "А больше нечем что ли похвастать? на эту пошлятину мозгов много не надо", "Вы красавица и поете хорошо! Зачем такая "попса", — пишут они.

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Instagram, Седокова, Снимок, Фото, Певица.
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