"Топ-модель по-украински": звезда шоу пропала без вести

Новости шоу бизнеса: Анна Троян ушла на прогулку и не вернулась домой.

4 мая в сети появилась информация о том, что популярная модель и медиа личность Анна Троян вышла из дома на прогулку и не вернулась. Источником информации стал популярный фотограф.

Известно, что девушка пропала в районе станции метро Лестная, у девушки села зарядка на мобильном телефоне и та до сих пор не вышла на связь.

Девушка запомнилась зрителям своей незаурядной историей. Она любит стильно одеваться, искать и подбирать look-и для себя и своих друзей на секонд-хенде. Обожает музыку и играет на гитаре.

Аня признает, что имеет проблемы с наркотиками. Она принимала их в течение длительного периода - с тех пор, как начала встречаться с парнем. Девушка готова сделать все, чтобы навсегда избавиться от этой пагубной привычки и стать профессиональной моделью. Для Анны Троян участие в шоу было счастливым билетом в другую жизнь.