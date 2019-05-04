Лолита Милявская приняла участие в челлендже Светланы Лободы: видео

Лолита перепела песню Светланы Лободы Пуля-Дура. Как известно, на днях певица запустила конкурс, суть которого состоит в том, чтобы оригинально зачитать отрывок из ее нового трека.
Русская исполнительница не смогла остаться в стороне и решила поучаствовать в челлендже вместе с остальными. Соответствующее видео артистка опубликовала в соцсети Instagram.
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Лолочка, ты это сделала !!! @lolitamilyavskaya #пулядура challenge продолжается! Все, что тебе нужно для участия: 1. Записать скороговорку Шепотом ропотом ядом по венам Стекает разбитая сальса Я закричу собирайся, уйди Но ты знаешь, что надо остаться 2. Выложить видео в Instagram с хештегом #пулядура Автор самого крутого видео получит от меня лично iPhone X.
Светлана поблагодарила певицу за участие и написала: "Лолочка, ты это сделала!".
После исполнения звезда русской эстрады осталась в шоке от такой быстрой чистки текста и нецензурно выразилась в конце видео.