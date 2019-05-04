Лолита Милявская приняла участие в челлендже Светланы Лободы: видео

Новости шоу бизнеса: Светлана Лобода опубликовала видео, где Лолита пытается повторить исполнение популярного трека певицы.

Лолита перепела песню Светланы Лободы Пуля-Дура. Как известно, на днях певица запустила конкурс, суть которого состоит в том, чтобы оригинально зачитать отрывок из ее нового трека.

Русская исполнительница не смогла остаться в стороне и решила поучаствовать в челлендже вместе с остальными. Соответствующее видео артистка опубликовала в соцсети Instagram.

Светлана поблагодарила певицу за участие и написала: "Лолочка, ты это сделала!".

После исполнения звезда русской эстрады осталась в шоке от такой быстрой чистки текста и нецензурно выразилась в конце видео.