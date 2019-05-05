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Даша Астафьева рассказала о планах и мечтах на будущую свадьбу

Даша Астафьева рассказала о планах и мечтах на будущую свадьбу
13:55 Вс, 5 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Артистка уже несколько лет встречается с бизнесменом Артемом Кимом, однако даже после признания в августе 2017 она не может выйти за него замуж.

В программе "Светская жизнь" Даша Астафьева откровенно призналась, что не боится свадьбы и готова пойти под венец с любимым. Однако на пути этой мечты стоит уголовное дело, в котором фигурирует Артем Ким.

"Самая главная проблема, почему мы не женимся – уголовное дело моего жениха. Потому что у Артема даже нет паспорта", – рассказала Даша Астафьева.

Кроме этого певица призналась, о какой свадьбе она мечтает. По словам Даши Астафьевой, церемонию они планируют с первого дня знакомства с Артемом Кимом. Артистка хочет в этот день не быть под прицелом камер, а обменяться клятвами в кругу близких людей.

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"Вообще, не нужно делать свадьбу пышной, приглашать всех, с кем ты когда-то сломал ногу и т.д. Свадьба – это очень интимный праздник, на котором должны быть твои близкие люди... Мы планируем нашу свадьбу с первого дня нашего знакомства!.. У нас есть некоторые проблемы, и я надеюсь, что они уйдут из нашей жизни, и, видимо, нас станет больше и мы будем официально в браке! " , – добавила Даша Астафьева.

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Свадьба, Даша Астафьева, Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица.
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