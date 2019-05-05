Стильные образы с жакетом over-size от супермодели Рози Хантингтон-Уайтли

Супермодель продемонстрировала два стильных образа в Нью-Йорке, когда попала в объективы папарацци.
В субботу, 4 мая, звезда посетила конференцию Create & Cultivate. Для выхода Рози надела яркий розовый жакет на голое тело с клатчем в тон и завершила образ широкими брюками нюдового цвета и босоножками на каблуках.
Накануне, 3 мая, Хантингтон-Уайтли принимала участие в съемках популярной телепередачи Build Series NYC.
В студию модель приехала в костюме терракотового цвета от Oscar de la Renta, который дополнили черные босоножки.