Стильные образы с жакетом over-size от супермодели Рози Хантингтон-Уайтли

Новости шоу бизнеса: "Ангел" Victoria's Secret показала армии поклонников, как стильно можно надевать и с чем носить трендовый жакет over-size.

Супермодель продемонстрировала два стильных образа в Нью-Йорке, когда попала в объективы папарацци.

В субботу, 4 мая, звезда посетила конференцию Create & Cultivate. Для выхода Рози надела яркий розовый жакет на голое тело с клатчем в тон и завершила образ широкими брюками нюдового цвета и босоножками на каблуках.

Накануне, 3 мая, Хантингтон-Уайтли принимала участие в съемках популярной телепередачи Build Series NYC.

В студию модель приехала в костюме терракотового цвета от Oscar de la Renta, который дополнили черные босоножки.