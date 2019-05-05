День рождения певицы MamaRika: как отпраздновала и что подарил любимый

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Анастасия Кочетова, более известная как MamaRika, 13 апреля отпраздновала свое 30-летие.

По словам звезды, она отгуляла день рождения в кругу друзей и коллег.

Об этом певица рассказала в интервью в "Светской жизни". Анастасия добавила, что не любит шумно праздновать дни рождения.

"Я собрала собственно весь свой рабочий коллектив, хотела сделать такой себе тимбилдинг. Почему-то не люблю громко праздновать. Хочу слышать разговор, видеть глаза и дышать свежим воздухом. Это уже, наверное, старость", – призналась артистка.

Кроме того, MamaRika рассказала какой подарок приготовил ее жених Сергей Середа.

"Он сказал "зая, вот что ты хочешь себе купить, то и покупай. Ты знаешь, где у нас лежат деньги". Я, честно говоря, еще не определилась. Возможно это будет машина, свадебное путешествие или новый клип", – отметила певица.