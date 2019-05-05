Шикарное платье от ливанского модельера: Сара Джессика Паркер на GLAAD Media Awards

Новости шоу бизнеса: Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер посетила церемонию награждения GLAAD Media Awards.

На светском мероприятии актриса блистала в роскошном королевском платье от Elie Saab.

Если вспомнить героиню Кэрри Брэдшоу из любимого сериала "Секс в большом городе", то можно заметить, что ее образ часто дополнялся воланами на рукавах, декоративными цветами и другими необычными деталями. Так, накануне исполнительница легендарной роли Сара Джессика Паркер появилась в похожем образе на премии GLAAD Media Awards.

Голливудская актриса выбрала роскошное платье от ливанского модельера Elie Saab, в котором просто сияла на красной дорожке перед церемонией награждения.

Сара Джессика Паркер выбрала платье с массивными воланами на рукавах в сине-бирюзовых оттенках с элементами оранжевого. Изюминкой ее образа был большой декоративный цветок в волосах и ярко подведенные голубыми тенями глаза.