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Шикарное платье от ливанского модельера: Сара Джессика Паркер на GLAAD Media Awards

Шикарное платье от ливанского модельера: Сара Джессика Паркер на GLAAD Media Awards
20:45 Вс, 5 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер посетила церемонию награждения GLAAD Media Awards.

На светском мероприятии актриса блистала в роскошном королевском платье от Elie Saab.

Если вспомнить героиню Кэрри Брэдшоу из любимого сериала "Секс в большом городе", то можно заметить, что ее образ часто дополнялся воланами на рукавах, декоративными цветами и другими необычными деталями. Так, накануне исполнительница легендарной роли Сара Джессика Паркер появилась в похожем образе на премии GLAAD Media Awards.

Голливудская актриса выбрала роскошное платье от ливанского модельера Elie Saab, в котором просто сияла на красной дорожке перед церемонией награждения.

 
 
 
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#SarahJessicaParker at the GLAAD Media Awards in Manhattan on Saturday Gilbert Flores

Публикация от Sarah Jessica Parker Daily (@sjp_daily)

Звезда сериала "Секс в большом городе" прошлась по улицам Нью-Йорка в одной пижаме

Сара Джессика Паркер выбрала платье с массивными воланами на рукавах в сине-бирюзовых оттенках с элементами оранжевого. Изюминкой ее образа был большой декоративный цветок в волосах и ярко подведенные голубыми тенями глаза.

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Стиль, Актриса, Образ, Сара Джессика Паркер, GLAAD Media Awards.
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