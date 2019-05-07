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Потап и Настя Каменских скоро сыграют свадьбу

Потап и Настя Каменских скоро сыграют свадьбу
06:01 Сегодня Телеграф korrespondent.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная пара Потап и Настя Каменских назвали дату их свадьбы

Украинские артисты Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в конце мая.

"Это свершится 23 мая, в четверг. Наконец-то Потапу и Насте будут кричать "горько!". Свадьба состоится в Киеве, а после – молодожены улетают в медовый месяц", – рассказал один из приглашенных гостей.

Отмечается, что устроителем свадебной церемонии станет известное среди украинских звезд ивент-агентство. Детали торжества держат в строжайшей тайне.

Накануне Каменских презентовала "голый" клип на трек Обіцяю. Также сообщалось, что в Сети осудили превращение Джоконды в Каменских.

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