Светлана Лобода опубликовала в сеть фото без макияжа

Новости шоу бизнеса: Для тех, кто до сих пор сомневается в естественной красоте Светланы - знаменитость опубликовала снимок без макияжа, который недавно появился в ее Instagram.

Украинскую исполнительницу Светлану Лободу не раз обвиняли в злоупотреблении пластической хирургией, но звезда продолжает настаивать, что изменения, которые ее внешность приобрела во время певческой карьеры, вызванны двумя беременностями и ежедневной гимнастикой лица.

На фото Лобода позирует под солнечными лучами у забора, распустив длинные пряди светлых волос. Украинская хитмейкерша одета в черные спортивные штаны и белоснежную футболку, что обнажила идеальный пресс певицы.

Поклонники были в восторге от нового фото исполнительницы. В комментариях пользователи отметили, что без косметики Лобода выглядит намного лучше и моложе, а ее кожа буквально излучает сияние и здоровье. Даже без макияжа Светлана выглядит молодо и свежо. Более того, поклонники написали, что без ярких губ и темных теней ей даже значительно лучше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram на спорт Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 5 Май 2019 в 12:40 PDT

Напомним, знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи не устает радовать мир своими новыми фото. Нестареющая красотка снялась в новой фотосессии для глянцевого журнала Inprint Magazine. На снимках Моника запечатлена в нескольких образах