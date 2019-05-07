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Светлана Лобода опубликовала в сеть фото без макияжа

Светлана Лобода опубликовала в сеть фото без макияжа
10:51 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Для тех, кто до сих пор сомневается в естественной красоте Светланы - знаменитость опубликовала снимок без макияжа, который недавно появился в ее Instagram.

Украинскую исполнительницу Светлану Лободу не раз обвиняли в злоупотреблении пластической хирургией, но звезда продолжает настаивать, что изменения, которые ее внешность приобрела во время певческой карьеры, вызванны двумя беременностями и ежедневной гимнастикой лица.

На фото Лобода позирует под солнечными лучами у забора, распустив длинные пряди светлых волос. Украинская хитмейкерша одета в черные спортивные штаны и белоснежную футболку, что обнажила идеальный пресс певицы.

Поклонники были в восторге от нового фото исполнительницы. В комментариях пользователи отметили, что без косметики Лобода выглядит намного лучше и моложе, а ее кожа буквально излучает сияние и здоровье. Даже без макияжа Светлана выглядит молодо и свежо. Более того, поклонники написали, что без ярких губ и темных теней ей даже значительно лучше.

 
 
 
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на спорт

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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Красота, Instagram, Фото, Певица, Исполнительница, Подписчики, Светлана Лобода, Фото без макияжа.
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