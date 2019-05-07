Певица Мята шокировала всех заявлением о своем здоровье

Новости шоу бизнеса: Мята рассказала, что у нее резко ухудшилось состояние здоровья.

Украинская певица Мята (настоящее имя – Юлия Загорская), которая недавно презентовала новую песню с Ivan NAVI, поразила поклонников неожиданным заявлением в сети. Артистка призналась, что она едва не пережила инсульт.

Началось все с высокого давления, а при обследовании врачи обнаружили, что у звезды нарушена циркуляция крови, что могло бы вызвать инсульт.

Я готовилась к Viva балу, но мне стало плохо, подскочило давление. От мероприятия, конечно, отказалась, потому что просто теряла сознание. На следующий день я обратилась к врачу, сделали МРТ головы, УЗИ сосудов и обнаружили, что у меня в шее был плохой кровоток. Я себя чувствовала очень плохо, вообще не ходила 2 недели, просто лежала, потому что не могла даже открыть глаза. Это было страшно, – рассказала Мята.

Медики сразу же назначили украинской артистке курс лечения, который она до сих пор проходит. Певица, по совету врача, вынуждена была отказаться от запланированного отпуска, ведь полет мог бы обернуться для нее инсультом. Несмотря на это Мята заверила поклонников, что сейчас чувствует себя значительно лучше и не будет переносить концерты, запланированные на июнь 2019 года.

Сейчас у меня реабилитация: должна пройти иглотерапию и вправление позвоночника. До сих пор я употребляю таблетки и долго еще буду их пить, думаю, 1,5 месяца точно. Пока отдыхаю, потому что даже сложно ехать в машине, – добавила она.

Ухудшение состояния здоровья певица Мята связывает со стрессами и большой загрузкой. По ее словам, перед госпитализацией младший сын тоже попал в больницу, поэтому артистка сочетала концерты с уходом за ребенком. Перегрузка и могла стать причиной нарушения циркуляции крови, убеждена Мята.

"Это связано с работой и стрессом. Кроме этого, мой младший сын попал в больницу, поэтому я не спала ночами и совмещала все с концертами. Был очень сложный период, и вот все накопилось и вылилось в прединсультное состояние", – призналась певица Мята.