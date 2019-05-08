Елена Кравец показала идеальное тело в купальнике

Новости шоу бизнеса: Вчера, 7 мая, Елена Кравец опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Шоувумен и актриса Елена Кравец опубликовала в Instagram новый снимок.

Украинская актриса и комендинтка Елена Кравец — настоящая любимица публики. Она — пример для многих женщин, ведь ей удалось совместить блестящую карьеру и построить крепкую семью. Артистка — мама троих детей: старшей дочери Маши, которой в этом году исполнилось 16 лет, и младших двойняшек Вани и Кати, которые в августе отметят трехлетие.

На снимке она запечатлена на море, во время того, как бриз развевает ее волосы. Елена предстала перед зрителями в купальнике, но фото портретное, а потому фигуру на нем не видно. Однако от того оно не менее прекрасное. Дополнила морской образ Елена круглыми очками. Весь снимок соблюдает винтажную стилистику, а потому является черно-белым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мое море «в горошек» сегодня. Фото @marta_adamchuk Публикация от Elena Kravets (@lennykravets) 6 Май 2019 в 2:51 PDT

"Мое море "в горошек" сегодня", — написала под фото Елена.

Поклонники принялись обсуждать новый снимок шоувумен: "в гТакая вы прекрасная, можно погибнуть", "Справжня Ви, фото супер. Ніколи не коментували фото зірок, в цьому випадку не витримала", "Божественная ты женщина, украшаешь мне день всегда", "А старушка то еще ничего так", "Безумно красивая ", "Как же тебе идет море", "Ах, красотка".