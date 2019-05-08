Скачать
Среда, 08.05.2019
Украина не признает паспорта России, выданные жителям ОРДЛО
Украина не признает паспорта России, выданные жителям ОРДЛО
НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины
НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины
Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме
Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь

Елена Кравец показала идеальное тело в купальнике

Елена Кравец показала идеальное тело в купальнике
09:59 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 7 мая, Елена Кравец опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Шоувумен и актриса Елена Кравец опубликовала в Instagram новый снимок.

Украинская актриса и комендинтка Елена Кравец — настоящая любимица публики. Она — пример для многих женщин, ведь ей удалось совместить блестящую карьеру и построить крепкую семью. Артистка — мама троих детей: старшей дочери Маши, которой в этом году исполнилось 16 лет, и младших двойняшек Вани и Кати, которые в августе отметят трехлетие.

На снимке она запечатлена на море, во время того, как бриз развевает ее волосы. Елена предстала перед зрителями в купальнике, но фото портретное, а потому фигуру на нем не видно. Однако от того оно не менее прекрасное. Дополнила морской образ Елена круглыми очками. Весь снимок соблюдает винтажную стилистику, а потому является черно-белым. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мое море «в горошек» сегодня. Фото @marta_adamchuk

Публикация от Elena Kravets (@lennykravets)

Елена Кравец показала, как выглядят ее близнецы

"Мое море "в горошек" сегодня", — написала под фото Елена.

Поклонники принялись обсуждать новый снимок шоувумен: "в гТакая вы прекрасная, можно погибнуть", "Справжня Ви, фото супер. Ніколи не коментували фото зірок, в цьому випадку не витримала", "Божественная ты женщина, украшаешь мне день всегда", "А старушка то еще ничего так", "Безумно красивая ", "Как же тебе идет море", "Ах, красотка".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Квартал-95, Артистка, Елена Кравец, Фото в купальнике.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 8 мая – День святого Марка
02 Инаугурация Зеленского может состояться уже в июне
03 Гороскоп на сегодня, 8 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
05 Экс-командующий Нацгвардии готов вернуться к должности при Зеленском
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
Дожди, заморозки и снег: в Украине существенно похолодает
Дожди и заморозки: в Украине существенно похолодает
Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь