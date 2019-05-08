Лилии Ребрик -38: самые красивые образы телеведущей

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Лилия Ребрик сегодня, 8 мая, отмечает свой день рождения.

Украинская телезвезда Лилия Ребрик сегодня, 8 мая, празднует свой 38 день рождения. С 2008 года она была ведущей талант-шоу Танцюють всі на телеканале СТБ. Именно этот проект прославил 27-летнюю актрису и сделал ее настоящей любимицей публики. А еще именно на этом шоу она нашла свою любовь. С хореографом Андреем Диким они познакомились во время съемок проекта и уже очень скоро после знакомства поженились. Сейчас они воспитывают двоих прекрасных дочерей Диану и Полину.

К слову старшая, Диана, в свои шесть лет уже начала делать первые шаги в карьере актрисы. Девочка снялась в сериале Сердце матери производства канале Украина.

С 2017 года Лилия Ребрик стала ведущей утреннего шоу Ранок з Україною на телеканале Украина. Вместе с Сергеем Зениным телезвезда помогает сделать утро тысячам украинцев по-настоящему добрым. Каждый раз в эфире Лилия предстает перед телезрителями в ярких и неповторимых образах.

В своем Instagram она делится снимками в платьях, которые надевает на эфир и в конце недели проводит голосование за лучший образ.

Напомним, Вечером в пятницу, 19 апреля, состоялась церемония вручения украинской премии "Золота дзиґа-2019". На красной дорожке появилось множество звезд, среди которых оказалась телеведущая Лилия Ребрик с супругом, танцором Андреем Диким.

Как сообщалось ранее, Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик похвасталась новым роскошным образом.