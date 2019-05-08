World Bloggers Awards 2019: на "Оскар для блогеров" едут две украинки

Новости шоу бизнеса: Украинское блогинг-пространство ежегодно набирает все больший размах, поэтому, двух девушек – Сашу Чистов и Анну Андрес – номинировали на первую в мире церемонию награждения лучших блогеров.

Событие под названием World Bloggers Awards состоится в Каннах, Франция, 24 мая 2019 года. Организаторы международного события называют церемонию настоящим "Оскаром для блогеров", куда съедутся лучшие блогеры из разных стран. Первая в своем роде церемония стремится отметить влияние и социальный вклад инфлуенсеров (блогеров) на более высокий уровень.

Специальным приглашенным гостем станет известный миллионер и танцовщик Джанлука Вакки, у которого 12,5 миллиона подписчиков.

Что касается украинок, то они занимаются блогерством в Instagram уже не один год. Сейчас у Саши Честовой 1,6 миллиона подписчиков, а у Анны Андрес (победительницы всеукраинского конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" 2014) – 755 тысяч. Обе девушки из Львова.

Напомним, что ранее американскую звезду YouTube и певца Остина Джонса приговорили к 10 годам тюрьмы. Он требовал у несовершеннолетних девушек присылать ему ролики с сексуальным содержанием.