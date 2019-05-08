Легенда эстрадной музыки Любовь Успенская едет в Украину

Новости шоу бизнеса: 10 ноября на сцене киевского Дворца Спорта состоится Большой сольный концерт самой яркой исполнительницы в жанре "городской романс" Любови Успенской.

В ее творческом портфолио – женская лирика, которая покорила не одно поколение меломанов, суперхиты и более 15 альбомов. В репертуаре – громкие дуэты, в том числе – с певицей NK (Настей Каменских) на песню "Ты же не забыл", число прослушиваний которой на YouTube преодолело отметку в 13 миллионов! Она — обладательница десятков наград и народной любви, а ее концерты проходят с аншлагами не только в странах Восточной Европы, но и в США, Канаде.

Легенда эстрадной музыки – Любовь Успенская выступит в Киеве, где прошло все ее детство и юность, с большим сольным шоу, приуроченным к своему 65-летию.

"Я рада приехать с большим концертом в Киев, где я родилась, где прошло мое детство и где я сделала свои первые шаги в мире музыки. Это будет поистине долгожданная встреча! Жду вас!" — приглашает на концерт Любовь Успенская.

Во Дворце Спорта для многотысячной публики прозвучит целая эпоха музыки, понятной и близкой каждому, — чувственные баллады о любви, изменах, разлуке и песни, берущие за душу и уносящие в танец. Гости вечера услышат самые громкие хиты: "К единственному нежному", "Кабриолет", "Пропадаю я", "Ангел-хранитель", "Люба Любонька", "Гитара мается", а также синглы из крайних альбомов.

К своему юбилею для украинских поклонников артистка готовит уникальную программу в сопровождении расширенного состава музыкантов, а на сцену вместе с певицей выйдут специальные звездные гости, имена которых пока не разглашаются.

Сразу после концерта в Киеве Любовь Успенская отправится в тур по городам Украины. Так, суперзвезда выступит в больших оперных театрах: 11 ноября в Одессе, 12 – в Харькове, 13 – в Днепре.