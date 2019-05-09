Появились новые подробности родов Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: Рано утром в понедельник, 6 мая, Меган Маркл родила первенца.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, по утверждению СМИ, рожала с помощью стимуляции.

Малыш появился на свет в домашней обстановке, так как будущая мама отказалась рожать у королевских врачей. Все таинство родов прошло конфиденциально.

У принца Гарри и Меган Маркл родился мальчик весом 3 килограммов и 300 граммов. Он сможет использовать одно из меньших званий Гарри и будет известен как граф Думбартон. На днях были обнародованы первые фотографии новорожденного с счастливыми родителями, а также названо его имя.

Теперь же появились новые подробности родов Маркл. Как выяснили журналисты, первенец герцогов родился с задержкой на целую неделю. Для того, чтобы он появился на свет, Меган пришлось отправиться в больницу Потрленд, где медики искусственно вызывали роды.