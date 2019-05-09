Появились новые подробности родов Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, по утверждению СМИ, рожала с помощью стимуляции.
Малыш появился на свет в домашней обстановке, так как будущая мама отказалась рожать у королевских врачей. Все таинство родов прошло конфиденциально.
У принца Гарри и Меган Маркл родился мальчик весом 3 килограммов и 300 граммов. Он сможет использовать одно из меньших званий Гарри и будет известен как граф Думбартон. На днях были обнародованы первые фотографии новорожденного с счастливыми родителями, а также названо его имя.
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The Duke and Duchess of Sussex are pleased to announce they have named their first born child: Archie Harrison Mountbatten-Windsor This afternoon Their Royal Highnesses introduced Her Majesty The Queen to her eighth great-grandchild at Windsor Castle. The Duke of Edinburgh and The Duchess’ mother were also present for this special occasion. Photo credit: Chris Allerton ©️SussexRoyal
Теперь же появились новые подробности родов Маркл. Как выяснили журналисты, первенец герцогов родился с задержкой на целую неделю. Для того, чтобы он появился на свет, Меган пришлось отправиться в больницу Потрленд, где медики искусственно вызывали роды.