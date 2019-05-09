Катя Кузнецова очаровала своих подписчиков фото со своей красавицей-мамой

Украинская актриса Катя Кузнецова - активный пользователь Instagram. Знаменитость охотно делится всеми подробностями своей жизни, за это ее и любят фанаты.
Недавно кинозвезда опубликовали новый снимок с мамой. В кадре девушки нежно обнимаются. "Маман в городе", - прокомментировала фото Катя.
Звезда неоднократно подчеркивала, что обожает собираться вместе с родными: отцом, матерью, бабушкой.
Недавно Катя опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует с мамой - бывшей легкоатлеткой Аллой Борисенко.
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Фоловеры отметили, что мама актрисы - настоящая красавица и имеет безупречный вид. Некоторые даже добавили, что они словно ровесницы. А есть и те, которые заявили, мол, когда Кузнецова с мамой, то ее стиль становится женственным и приятным. И тебе так кажется?