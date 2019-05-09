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Катя Кузнецова очаровала своих подписчиков фото со своей красавицей-мамой

Катя Кузнецова очаровала своих подписчиков фото со своей красавицей-мамой
14:41 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Красавица Катя Кузнецова выставила в Instagram новое фото со своей мамой.

Украинская актриса Катя Кузнецова - активный пользователь Instagram. Знаменитость охотно делится всеми подробностями своей жизни, за это ее и любят фанаты.

Недавно кинозвезда опубликовали новый снимок с мамой. В кадре девушки нежно обнимаются. "Маман в городе", - прокомментировала фото Катя.

Звезда неоднократно подчеркивала, что обожает собираться вместе с родными: отцом, матерью, бабушкой.

Недавно Катя опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует с мамой - бывшей легкоатлеткой Аллой Борисенко.

 
 
 
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Маман в городе

Публикация от Kate Kuznetsova (@katykino)

Нежные девушки на снимках талантливого фотографа(Фото)

Фоловеры отметили, что мама актрисы - настоящая красавица и имеет безупречный вид. Некоторые даже добавили, что они словно ровесницы. А есть и те, которые заявили, мол, когда Кузнецова с мамой, то ее стиль становится женственным и приятным. И тебе так кажется?

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Все по теме:

Кино, Instagram, Актриса, Звезда, Фото, Знаменитость, Украинская актриса, Фото с мамой, Катя Кузнецова.
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