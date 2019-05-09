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Четверг, 09.05.2019
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Модельная внешность и неповторимый стиль: Леонид Мартынчик рассказал, кто его вдохновляет

Модельная внешность и неповторимый стиль: Леонид Мартынчик рассказал, кто его вдохновляет
15:19 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинский красавчик, который покорил не одно сердце, ведет профиль в Instagram о стиле и эстетике.

Стильный мужчина Украины имеет безумное количество фанаток, которые готовы лайкать ему каждую фотографию в Instagram и ходить за ним по пятам. Но это и не удивительно, ведь выглядит Леонид действительно на миллиард.

Леонид Мартынчик - это именно тот человек, который безупречно разбирается во всех модных трендах, не забывает о маскулинности и харизматичности, которая присуща далеко не всем представителям сильного пола.

Instagram-блогер рассказал, где именно черпает вдохновение и на кого равняется:

 
 
 
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насолоджуйтеся вихідними #каваякспосібжиття

Публикация от Леонід Мартинчик (@leonid.martynchyk)

 
 
 
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#howyoudoin

Публикация от Леонід Мартинчик (@leonid.martynchyk)

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"Мне нравится, когда и женщины и мужчины выгодно подчеркивают свою сексуальность. Мой любимый американский блоггер Адам Галлагер, и его луки, блог, фото - это замечательный пример. Для меня он образец внешнего вида настоящего мужчины".

Мы же заметили большую схожесть между этими двумя и их фотками в социальных сетях. Что ж, Леонид, ты действительно выглядишь не хуже своего кумира стиля. 

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Instagram, Стиль, Модные тренды, Леонид Мартынчик, Инста-блогер, Instagram-блогер.
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