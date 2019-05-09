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Четверг, 09.05.2019
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"Безвкусица полнейшая": Настю Каменских обвинили в неудачном образе
"Безвкусица полнейшая": Настю Каменских обвинили в неудачном образе

"Безвкусица полнейшая": Настю Каменских обвинили в неудачном образе

"Безвкусица полнейшая": Настю Каменских обвинили в неудачном образе
16:00 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На официальной странице украинской звезды появился снимок, которые не приглянулся подписчикам.

Популярная украинская певица Настя Каменских для многих является иконой стиля и часто вдохновляет своих подписчиков новыми образами. Но не в этот раз.

На фото Настя Каменских предстала в цветочной длинной юбке и белом свитере, поверх которого надела бежевый плащ. Завершила свой образ певица лаковыми черными ботильонами с длинным носком и небольшой сумкочкой через плечо с золотистой застежкой в виде льва. Настя Каменских запечатлена в парке, ее руки держат собранные волосы и она из-подо лба смотрит в камеру.

Поклонникам артистки не понравился ее наряд, они отметили, что без одежды Настя выглядит намного лучше. "Фууу, Настя, не расстраивай фанатов. Сними эти стремные шмотки", "Без одежды было лучше. У меня бабка в таком ходила", "Боже, что это за образ??", "Прикид реально стремный", "Куда мир катится? что за тряпки Настя?", "Безвкусица полнейшая", - говорится в комментариях.

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Другие подписчики звезды стали на ее защиту и назвали наряд стильным: "Очень стильненько!!! Я бы повторилась!!!", "Если у человека своеобразный вкус и он не одевается как все "инкубаторские", то это свидетельствует об его уникальном вкусе!И прежде чем осуждать, посмотрите на себя со стороны!Зависть это низко!".

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Все по теме:

Instagram, Настя Каменских, Украинская певица, Неудачный образ.
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